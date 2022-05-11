香港男星(Edison)，當年憑藉一張痞帥臉孔紅遍全亞洲，但2008年爆發艷照門事件後，宣布退出演藝圈，把重心轉往潮牌服飾經營，也持續更新社交帳號。2017年結婚後就收心，育有1個女兒，經常曬出寶貝女兒Alaia可愛照片，自己的照片反而比較少見到，近日他終於PO出站在波浪牆前的照片，卻因穿著並非網友心中預期，甚至被網友譏笑身高僅有120公分。

現年已41歲的陳冠希，10日在IG張貼他的最新穿搭，照片中他穿紅色波浪長版上衣，下半身則同樣搭配波浪狀的淺藍色休閒褲，褲管選得特別寬鬆，踩著雙黑底紅鞋帶運動鞋，外搭軍綠色飛行外套，站在鏡頭前拍照擺出三七步，雙手還插在褲子口袋裡面。

由於部分網友對陳冠希的印象，通常還停留在巔峰時期顏值，新IG私服照僅是穿搭稍微輕便了些，網友們就紛紛對他展開吐槽，寫下：「冠希哥變成冠希叔叔」、「要注意保護皮膚，多做一下面膜」、「冠希哥都老了」、「這視角怎麼好像有些矮了呢」、「目測一米二啊」、「哈哈哈哈這一米二有多了」。

另一派支持者則給出好評，寫下：「太帥了冠希哥」、「死亡角度還是帥」、「這個世界太瘋狂」、「還是這麼帥，帥的人怎麼都帥」、「永遠的潮流」、「氣質不減當年」、「說到帥還是得你啊」、「拍照的人技術不好，但是還是挺帥的」，事實上陳冠希身高有178公分並不算矮，但也意外引發網友正反兩極討論。