「脫罩」男子騎機車在逢甲夜市雞排店前突然停下，遭後方騎士按喇叭示警，竟舉手比畫「繞過去就好」。

馬路當作自己家！有行車紀錄器拍下，一名「脫罩」叼菸男子騎機車，突然在逢甲夜市雞排店前停下，由於停等位置在路中間，後方欲路過騎士按喇叭示警，只見叼菸男子用左手比畫「繞過去就好」，引起後方騎士大罵「這是雙黃線，你是在做什麼」，叼菸男子才挪出一個車身讓後方騎士通過。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」今(11)日分享1段18秒行車紀錄器影像，事發地點在台中逢甲夜市，騎士行經文華路上，前方有位「脫罩」叼菸男子騎車突然停在雞排店，由於停等位置在路中間已阻擋後車，後方騎士輕按喇叭示意，竟見叼菸男子用左手比畫著「繞過去就好」，由於左側就是雙黃線，無縫隙可繞過去，後方騎士傻眼罵「這是雙黃線，你是在做什麼」，該叼菸男子才讓出一個車身，讓後方騎士通過。

影片一出，網友罵翻留言表示「馬路當自己家唷」、「無故停於路中間、沒戴口罩又行車抽菸，可以檢舉了」、「罵的好，讚啦」、「順便給他一張罰單」、「這個可以檢舉無故車道停車之類的」、「三寶都是習慣性違規呀」、「超車越雙黃線出事了你賠？」、「送他一張道路驟停跟抽菸了啦」。

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