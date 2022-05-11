中國—阿拉伯國家友好組織對話，發表維護世界公平正義宣言。（中國人民對外友好協會提供）

澎湃新聞11日報導，中國人民對外友好協會會長林松添10日與阿拉伯中國友好協會聯合會共同舉辦視訊對話會，會上作了題為〈捍衛世界和平符合各國人民的共同利益〉的主旨發言。會後，與會各方達成廣泛共識，並一致通過《中國—阿拉伯國家友好組織關於維護世界公平正義、實現共同發展的宣言》，高度讚賞中國、沙烏地、埃及、印度、印尼、南非、巴西等新興國家和世界上絕大多數國家堅持公道正義的堅定立場和維護世界和平穩定的堅定決心。

線上出席此次視訊會議的嘉賓包括阿拉伯中國友好協會聯合會祕書長艾哈邁德和來自埃及、阿爾及利亞、伊拉克、摩洛哥、突尼斯、葉門、巴勒斯坦、約旦、黎巴嫩、蘇丹等11個阿拉伯國家對華友好組織負責人，以及中阿雙方專家學者。

《中阿宣言》強調，早日解決烏克蘭危機，維護世界和平安全與發展繁榮符合世界各國人民的共同利益，國際社會應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，摒棄冷戰思維，堅持真正的多邊主義，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗；堅持以對話協商等和平方式解決國家間分歧和爭端，支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力，反對火上澆油或任何可能延長危機的非人道言行。

林松添在發言表示：「中國和阿拉伯國家價值理念相近，為人類文明與社會進步做出了重要貢獻。中阿國家和人民都是西方殖民主義、帝國主義和霸權主義的嚴重受害者和堅定反對者，始終相互理解和支持。」他特別就近日仍在持續的俄烏衝突指出：「此次衝突充分暴露了資本壟斷的貪婪、野蠻、血腥和霸權的自私、虛偽本質。」

與會的中阿嘉賓均認為，烏克蘭危機看似發生在歐洲，但已危害世界各國人民，嚴重破壞了全球產業鏈、供應鏈、資金鏈的安全穩定，重挫了開發中國家實現可持續發展的努力和前景，讓包括阿拉伯國家在內的全世界勞動人民面臨嚴重的生產生存危機和饑荒威脅。

約旦中國友好協會主席達莫爾表達了對霸權損害國際正義的擔憂。「要求或威脅各國採取與美國相同的立場，這不符合《聯合國憲章》的精神，會給國際社會帶來更加嚴重的危機。」他以俄烏衝突為例指出。