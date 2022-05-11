國中會考將於21、22日登場，嘉義考區6084名考生，為因應防疫，主辦試務的嘉義高中與嘉義市政府教育處規畫開設101間第二類備用試場，提供居家隔離者、居家檢疫者、自主防疫者及現場有發燒、呼吸道疾病症狀者等不同狀況的考生應試。

市府教育處長林立生指出，國中會考嘉義考區嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工及東石高中共5個考場，原本每個考場各開設6間教室作為第二類備用試場共有30間，因應疫情嚴峻增開71間第二類備用試場。

71間增開試場有嘉中1間、嘉女12間、嘉工8間，另有嘉義市1所高職及嘉義縣1所高中等2校作為第二類備用試場專用學校，各開設24間備用試場。

嘉義高中表示，2所第二類備用試場專用學校，不安排一般考生應試，主要用於因應5所考場學校的備用試場萬一不夠用，或依考生的不同狀況分流安排試場應試。

嘉義高中表示，今年嘉義考生有6084人，男生3193人、女生2891人，比去年減少519人，5所考場共開設197間試場供一般考生使用。

嘉中表示，考生確診或居隔、居檢、自主防疫以及其他個別狀況，都由國中端每天回報，由全國國中會考試務會及中央防疫單位統計，依考生的狀況別安排考生到哪個試場。

林立生表示，嘉義市考量考生及家長需求，並兼顧防疫，會考前一周，家長與考生可選擇到校上課複習，或自主居家遠距學習，由學校依課程進度提供線上及實體課程。