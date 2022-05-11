「小燕子」趙薇去年8月突然遭封殺，不僅社群網站被封，演出過的作品也被除名，傳聞和馬雲親近有關，而她被消失快一年後，今(11日)港媒報導最近趙薇富商老公黃有龍悄悄辭去了兩間酒莊的管理人職務，管理人職位轉給一位年約21歲、持有香港身分證的黃明政，但黃明政所登記的住址就是趙薇夫妻去年轉出的豪宅，令人猜測接下職務的人可能就是黃有龍和前妻所生的兒子「黃小寶」。

趙薇去年突然在網上被消失，但她隨後就在IG發文透露和父母人在北京，並非如外傳潛逃到法國酒莊，相隔一月，趙薇又到女導演李孟橋的微博悄悄寫下：「生日快樂」，並加上愛心和笑臉的表情符號，似乎想報平安證明沒事，但她晚了近半個月才送上祝福，引來許多聯想，接著她又點讚林心如的IG發文，讓趙薇下落引發討論。

趙薇去年底傳出人在香港。（圖／中時資料照片）

據《東網》報導，趙薇去年底被拍到現身香港，和一名眼鏡男到加油站加油，過去被封為酒莊大亨的她，這幾個月也低調整理了酒莊業務，據法國公司註冊紀錄，原本是夢洛酒莊、Château La Vue酒莊的管理人的黃有龍，去年5月先將夢洛酒莊股份全部轉給法國公司New Star，而法國公司New Star的代表人叫做黃明政（Huang Mingzheng），身分不明，年紀相當輕才20多歲，所登記的住址則是趙薇夫婦去年才轉手的荃灣豪宅，令人猜想此人身份應和趙薇夫妻相當親密，疑為「親信」。

黃有龍和前妻所生的兒子黃小寶曾曬和妹妹小四月合影。（圖／翻攝自新新新小寶微博）

報導進一步指出，今年1月，黃有龍正式辭去夢洛酒莊、Château La Vue酒莊的管理人，改由New Star代表黃明政委任，而New Star公司原本是黃有龍全資持有，今年初他辭公司主席，由黃明政接位，但不清楚黃有龍手上還有沒有股份。

45歲的黃有龍和趙薇結婚14年，育有一女「小四月」，另外與前妻育有一位兒子名叫「黃小寶」，年齡與上述所提到的黃明政相近，但先前有傳聞指黃小寶的本名叫做黃益，若黃明政真的是黃有龍的兒子，那他辭去酒莊管理人的動作有如「左手換右手」，家中財務狀況應該依舊富裕，只是提前交接給兒子，而對於上述報導內容，趙薇夫妻暫無回應，不知真偽。