50歲蔡婦認為鄰居家陽台外推恐影響她逃生，2020年間到林姓鄰居家前咆哮、敲擊，要脅不拆就封門，還拿菜刀敲門叫罵、剪斷監視器電線。蔡辯稱罹患精神疾病，不知道自己做了什麼，醫療鑑定診斷為思覺失調症，法官依強制未遂及毀損等罪判拘役50日，得易科罰金，於執行完畢後監護2年，可上訴。

蔡婦在2020年5月4日晚間18時30分到鄰居林家門前敲擊咆哮指稱，陽台外推導致離她家窗戶太近，會影響逃生，要求拆除，限在晚間19時前拆除，否則，她要封門，讓林家不能進出。晚間19時20分，蔡婦拿不明工具敲擊林家陽台鐵皮牆壁，敲到鐵皮凹痕損壞，不久，她竟手持菜刀叫罵、敲打大門。

2020年8月11日晚間20時許，蔡婦又到林家門口，拿剪刀剪斷監視器電線，林家並未因此拆除陽台外推部分，但因不堪其擾向警方報案。

蔡婦到案否認有毀損他人物品等行為，辯稱，她也不知道為何有「鏘鏘」聲音，她因母親輕生，心有不甘不要走。蔡婦說，她有精神疾病10多年，案發當天精神失調，不知道自己做什麼事。

林家並指控，蔡婦朝他家大門潑灑腐蝕性液體、將瞬間膠灌進門鎖，但台中地院法官認為證據不足，經囑託草屯療養院做精神鑑定，診斷是罹患思覺失調症，呈現急性精神疾病特質，影響控制及辨識能力。

法官審酌，蔡婦因罹患精神疾病，犯後否認犯行，且未與對方和解，但素行良好，且仍為重度憂鬱症及情緒障礙症，合併失眠及焦慮症等精神疾病所可苦，無業且家境貧寒，依1次強制未遂與毀損罪，判拘役50日，得易科罰金，並應在執行完畢或赦免後，施以監護2年。

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