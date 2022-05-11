陳國賓（左）向後龍鎮長朱秋隆簡介自家口罩優點。（謝明俊攝）

陳國賓出身後龍溪洲，外出打拼事業有成。（謝明俊攝）

陳國賓經由後龍鎮前鎮代會主席謝清輝（中）牽線捐助口罩3萬只給後龍鎮公所。（謝明俊攝）

出身後龍鎮溪洲里的農家子弟陳國賓，外出打拼30餘年事業有成，在後龍鎮前鎮代會主席謝清輝的居中牽線下，捐贈自產的醫療級口罩3萬只給後龍鎮公所，提供給清潔隊等第1線工作人員使用，陳國賓強調自產的口罩獲得國際認證，能夠提夠公所第1線人員最好保護，後龍鎮長朱秋隆11日上午代表受贈，除了感謝陳國賓熱憂鄉土的無私情操，也呼籲鎮民保持隨時戴口罩的習慣來保護自己，度過疫情。

56歲的陳國賓，出生在後龍鎮溪洲里，父親務農，陳國賓自年青就獨立外出打拼事業，目前旗下在台灣、大陸、印尼等地設有4座工廠，分別生產汽車鋁合金鋼圈、減震木地板、醫療級口罩等產品。

陳國賓長年來忙於事業奔走兩岸及國際，直到2年前，父親過世前召回陳國賓，希望將老家所在的金雲廟承接發揚光大，陳國賓遵照父親遺言，接任金雲廟主任委員後，開始接觸故鄉人文事物，激發對故鄉的深厚情感，關心家鄉事務，並開始捐助弱勢家庭孩子物資，範圍並擴及泰安鄉等偏鄉。

國內疫情升溫，陳國賓在同鄉好友前後龍鎮代會主席謝清輝的牽線下，得悉鎮公所第1線清潔隊等工作人員，急需防護優良的口罩來保護工作安全，陳國賓於是拿出自家生產的醫療級口罩3萬只，捐贈給後龍鎮公所，並在11日上午舉行捐贈儀式，由後龍鎮長朱秋隆代表受贈，包括謝清輝及後龍鎮代陳國忠、溪洲里長鍾光漢都到場見證。

陳國賓表示，他公司所生產的口罩材料都選用最高級別原料，經過測試，有效抗菌力可達99．8％，並且經過國際認證，原本所生產口罩都是外銷，但在鄉親有需要的情況下，他率先捐出口罩來保護鄉親。

朱秋隆除了感謝陳國賓熱愛鄉親的無私情操外，更呼籲全體鎮民，在疫情高漲的此時，更應隨時戴好口罩，防疫從自己做起，大家共同攜手抗疫。