韓星鄭俊英涉嫌違反意願侵犯酒醉的女性，還拍性愛片並散布到「老司機群組」，他與涉案友人皆遭到判刑，如今韓國娛樂圈又爆出現鄭俊英翻版，歌手Don Mills(唐米斯)的老婆昨(5/10)突在IG大爆，饒舌歌手A某偷拍女生性愛片，受害者痛苦想不開，A某事後卻毫無反省，讓她氣得爆料，此事隨即在韓網掀起議論。

饒舌歌手Don Mills的老婆，昨天在連po數則IG限時動態，怒罵「你只說私訊約女生，怎沒講之後偷拍人家還把影片傳出去？」，踢爆饒舌歌手A某利用IG訊息把妹，雙方發生性關係時他偷拍了不雅片，還將偷拍影片傳給朋友們看，甚至二度傷害，在節目中大聊約女生出來的過程，「你如果還有點良心，就不會公開在節目上說那些了啊！」。

Don Mills老婆的爆料貼文中，並未公開A某的身分，只是大罵「你跟鄭俊英有什麼兩樣？」，她解釋，因為受害者是她非常要好的朋友，為了保護女方，因此沒說，但A某跟受害者之間的對話內容、偷拍影片等證據她都有，「是怕直接報警會牽連到其他受害者」，但她嚴厲要求A某停止在節目上消費這些受害女子。

歌手Don Mills的老婆，在IG踢爆饒舌歌手A某犯行，還收到其他受害者朋友的血淚爆料。(取材自IG)

Don Mills老婆表示，朋友為此想不開，她將A某的犯行公開後，收到了另一名受害者的朋友來訊，表示該受害者也遭受類似的遭遇，「我朋友跟他見面後，他(A某)將偷拍的性愛片傳出去，身旁朋友都看過了」，該受害者大受打擊因此輕生亡故，此消息震驚各界。

A某犯行被爆出後，有網友開始搜尋符合條件的饒舌歌手，但有人說，不該在證明犯行前獵巫，並質疑爆料內容的真實性，Don Mills老婆今又po文強調，手上有證據，「是受害者不想報警，她怕自己的身分被搜出來」。

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