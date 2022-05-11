桃園市11日新增9751例本土個案，市長鄭文燦直呼疫情正在升溫，將加開2處社區採檢站，因應不少民眾抱怨收不到防疫關懷包，13日起新制上路，確診者可委託親友持身分證至各公所現場領取，加快防疫物資的發放。

鄭文燦表示，市內目前有7個社區採檢站，累計採檢33萬2652人，其中巨蛋採檢站為「快篩陽性綠色通道」，每天約負擔5000多人，採檢狀況較為擁擠，為此將再加開2個社區採檢站，分別設在龍潭區與大園區，盼能夠透過社區採檢站降低黑數，讓確診者趕快受到醫療照顧。

「防疫關懷包領取新制13日上路！」鄭文燦指出，目前有5萬7545人正進行居家照護，其中35％完成視訊診療。他坦言各公所收到的確診者資料不齊全，有些沒地址、電話寫錯等，導致防疫關懷包發送速度受阻，13日起確診者可委託親友持身分證至各公所現場領取，關懷包內一律都會附有5支快篩試劑，提供給同住家人使用。

鄭文燦說，中路、龍岡採檢站11日實行「長幼三合一綠色通道」，針對75歲以上長者、3歲以下幼兒優先提供PCR採檢、醫生看診及拿藥服務，掛號費、看診費皆由公費支出，效果不錯可以分擔醫院壓力，將視情形擴大實施站數、放寬年齡限制。此外，11家責任醫院也有提供PCR服務，由於近期大型醫院佔床數上升，醫院也正在評估實行綠色通道的分流計畫。

鄭文燦另也提及各級學校防疫政策，他表示，中央規定確診學生附近九宮格的學生須居隔，今授權各校成立防疫專責小組，評估確診學生可能接觸的人，可全班停課3天改採遠距教學。至於會考前7天停止實體課改線上課程，不少國三學生仍會到補習班上課，增加染疫風險，對此他宣布，國三補習班課程也要改採線上課程，學生不需要到校也無需到補習班上課。