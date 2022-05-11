美媒過去曾報導，川普提議用核武解決颶風的問題。

前美國官員爆料，美國前總統川普上任第一年曾不斷追問官員，中國大陸是否有能力製造大型颶風狂轟美國？這個問題讓官員們驚訝到說不出話來，一名前官員評論：「蠢到無話可說。」

美國《滾石》雜誌（Rolling Stone）10日引述2名匿名前美國官員及1名熟知內情的人士指出，美國前總統川普在上任第一年，曾不斷追問國安官員、政府官員一連串讓人驚呆的問題，包括中國大陸是否有能製造大型颶風、並向美國發動攻擊的秘密武器？如果有，這是否構成戰爭罪？美國能夠軍事報復嗎？

Trump Reportedly Asked Advisors Whether China Was Shooting Hurricanes At The U.S. https://t.co/8It26d4w3c pic.twitter.com/pPIkFxmoZz — Forbes (@Forbes) May 10, 2022

其中一名前官員評論：「這真的太蠢了。」

“It was almost too stupid for words,” said a former Trump official intimately familiar with the then-sitting president’s inquiry. “I did not get the sense he was joking at all.” https://t.co/OvIwMQTASA — Rolling Stone (@RollingStone) May 10, 2022

消息人士說，川普主要是在任期第一年狂問官員們這所謂的武器是否存在，而且他會時不時地冒出這些問題，一直到任期第2年、也就是2018年後，川普才逐漸放掉這些問題，偶爾還會拿來開玩笑，川普身邊的高階官員甚至會拿這個話題來嘲諷，有些人甚至暱稱為「颶風槍」（Hurricane Gun）。

另一名前美國高階官員表示，川普詢問北京是否「製造」颶風攻擊美國當下他就在現場，他說川普想知道「這種科技是否存在」，一名官員回應不知道。該名前高階官員說，他不清楚川普是從哪裡聽到這種說法，但那陣子川普也曾問過用核武解決颶風等問題。

《滾石》雜誌指出，這個明顯愚蠢的問題只是川普政府時代充斥荒謬、陰謀論想法及政策的一個例子，上周前美國防部長艾斯培（Mark Esper）才在傳記中指出，川普希望用飛彈轟炸墨西哥的毒窟，然後再嫁禍給第三國。

針對前官員爆料，川普前發言人葛里向（Stephanie Grisham）表示，她沒聽過「颶風槍」的傳聞，不過她補充說這些問題從川普嘴裡冒出來並不奇怪，「他一天到晚脫口一些瘋狂的事，要幕僚去了解一下或做一些相關的事」，她也說川普很快就會忘記這件事，「就像個小朋友。」

針對報導，川普發言人並未置評。