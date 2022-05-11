林姓男子帶小孩到三軍總醫院正榮院區問診碰壁。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為讓孩童能盡速就醫，於3家醫院開設「兒童獨立看診快速通道」，但今日上午有一名林姓男子帶小孩到三軍總醫院正榮院區問診，院方竟回應沒有小兒科醫生，也沒有快速通道服務，求診無門，相當氣憤。

市府因應疫情，與3家醫院合作開設「兒童獨立看診快速通道服務」，確診或不適兒童可前往就醫。市長林右昌日前表示，基隆長庚和部立基隆醫院，由小兒專科醫師看診，並提供套餐式給藥；三總基隆分院正榮院區，則僅提供症狀給藥服務，有需求民眾可善加運用。

不過，有林姓男子反應，今日家中3人快篩陽性，其中2名為國小學童，有發燒、全身無力、嗜睡等症狀，上午8點多立即到三軍總醫院正榮院區就醫，但院內護理師卻回應，沒有小兒科醫生，也沒有快速通道服務，是市府單方面說法，醫院無法支援。

不僅如此，有民眾疑似透過關係走後門，帶著小孩到三總基隆分院篩檢時，馬上有醫生出來看診。林男氣憤質疑，現在連防疫也要靠關係，院方有很大檢討空間。另外，他提及，昨天才打電話詢問醫院快篩陽快速通道的時段，結果今天又換時間表，完全沒有對外公告，導致無法看診、拿藥。

對此，三總基隆分院表示，確實有設置兒童快速通道，院內正盡力配合，但按規定僅提供給藥服務，沒有兒科醫師專門看診，至於是否有人透過關係就醫，將介入調查，若屬實會立即糾正。

衛生局長吳澤誠進一步指出，市府有和三總基隆分院管理階層協調，兒童快速通道措施，可能是內部資訊傳達有偏差；另院方調整急診快速通道時段，則尊重院內人力調度。