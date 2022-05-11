艾成在課間拿吉他唱歌，獲得學生們好評。（民視提供）

民視和崇右影藝科技大學攜手產學合作成立「電視人才實戰培訓班」，上學期邀請多位資深導播、燈光師、剪接師、動畫設計師、收音師等等來培訓同學的影視幕後技巧，下學期講座師資更是不得了，邀請到藝人王瞳、艾成、黃少谷以及旅遊節目主持人段慧琳、《娛樂超skr》的阿甘、小路等人來分享。

尤其日前特別邀請到王瞳與艾成，用視訊方式跟同學們分享他們的演藝之路，課程反應熱烈，線上同學不想下課；艾成在視訊中分享他的歌唱生涯，他娓娓道來這一路上遇到非常多的挑戰與成長，剛好今年也是他在台灣滿20周年，預計也會在9月舉辦感恩演唱會，他也勉勵同學，謙虛與謙卑是人生非常重要的一環，希望同學們可以趁年輕多追夢。

王瞳分享她剛進入演藝圈時，從頭開始學習台語，其實是從零開始勤奮練起，讓同學直說好不可思議，以為她天生就會台語。她更勉勵同學們，在人生的路上，就想打電動一樣，不停地打怪，累積經驗值，用「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來」勉勵課堂同學。

除此之外王瞳更製作ppt，邀請表演藝術系的同學跟她一起用4種情緒講「滾」這個字，有同學自告奮勇，表現出乎預期，也讓王瞳留下深刻印象。艾成則開心可以邊講述經驗邊拿吉他唱歌，也說從不覺得自己是老師，就是有1個機會可以線上跟同學交流，感謝同學熱情的回應，是很難得的經驗。