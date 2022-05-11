疫情持續升溫，為避免兒童無法即時就醫，台北市立聯合醫院日前開出「親子防疫急門診」，限定18歲以下兒童可就醫，台北市長柯文哲今指出，由於許多高中生看起來已經是大人，因此將資格降為12歲以下才能就醫，即日起「親子防疫急門診」改為12歲以下。

柯文哲表示，因為資源寶貴，所以調降年齡，有需求的家長記得先上網預約，每周一到周日早上8時到晚上8時，在婦幼院區2棟大樓門口空地，現場會有小兒科醫師，都可以預約來看病。