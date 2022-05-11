北市「親子防疫急門診」調降年齡！柯文哲：限12歲以下 16:222022/05/11 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 即日起「親子防疫急門診」改為12歲以下。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續升溫，為避免兒童無法即時就醫，台北市立聯合醫院日前開出「親子防疫急門診」，限定18歲以下兒童可就醫，台北市長柯文哲今指出，由於許多高中生看起來已經是大人，因此將資格降為12歲以下才能就醫，即日起「親子防疫急門診」改為12歲以下。 柯文哲表示，因為資源寶貴，所以調降年齡，有需求的家長記得先上網預約，每周一到周日早上8時到晚上8時，在婦幼院區2棟大樓門口空地，現場會有小兒科醫師，都可以預約來看病。 面罩64億 快篩5千萬防疫預算挨轟 Sandy吳姍儒被媽「略過」沒保防疫險 一查資料神反轉 #親子防疫急門診 #門診 #12歲以下 #就醫 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社區診所居家照護 北市4區先試辦 04:102022/05/11 地方新聞 黃珊珊》全台PCR量能達20萬件 守住醫療底線 09:002022/05/11 生活 封城缺料 特斯拉上海廠復工不順 04:102022/05/11 財經要聞 參考中央九宮格原則 高市依學生接觸情形放防疫假 09:552022/05/11 生活 私處流膿染性病求開診斷證明！男喊「我有防疫險」 醫看傻 15:442022/05/11 生活 趙少康批陳時中 降級為落跑參選 04:102022/05/11 政治要聞 2022誰來做老大》台北市長 確診直播談防疫 蔣萬安賺聲量 04:102022/05/11 政治要聞 宜蘭＋979例 4家醫院開設「防疫診」 兒科患者優先 15:452022/05/11 生活 台東加強校園防疫 室內外課程皆戴口罩、泳課泳隊暫停 12:292022/05/11 生活 新北開設大型篩檢站 「快篩陽」看診領藥、PCR一次完成 15:202022/05/11 生活 助政府提升防疫能量 南亞科捐贈新北市5萬劑快篩試劑 15:222022/05/11 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。