沈世朋感謝老婆李新嘴甜、扶持家裡一切。（衛視中文台提供）

與李亮瑾結婚2年多的張峰奇誇獎老婆感性又細心謹慎的性格。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》近期討論「男星火力全開誇老婆是為求生存還是真感謝？！」並邀請到屈中恆、周孝安、沈世朋及張峰奇放閃曬恩愛，猛誇老婆的好。屈中恆透露很多老婆都會把私房錢花在自己身上，沒想到Vicky卻是把大部分的錢用在他身上，除了屈中恆的生日、父親節會買禮物慰勞外，最讓屈中恆驚訝的是，Vicky之前曾拍桌表示不喜歡屈中恆演舞台劇，但後來才知道，原來Vicky私底下花了很多錢買劇團的票招待朋友，還說是屈中恆買單請客的，幫屈中恆做足面子，讓一直覺得Vicky大剌剌的屈中恆知道這件事後，覺得實在很慚愧。

演員沈世朋表示2010年時，他跟老婆李新認識沒多久，當時李新第一次來台灣玩，也是第一次見沈世朋爸媽，由於這是李新第一次見男友家長，對她們家來說是大事，加上山東人很講究禮數，所以準備了海參、當地特產等眾多禮物，要給李新帶來台灣當見面禮，讓沈世朋爸媽留下了好印象也很喜歡她。沒想到當她要回山東時，因為沈世朋之前帶過不少女友回家，所以爸媽就平常心看待，僅準備了幾瓶高粱酒當回禮，當時還是大學生的李新一到機場，很怕爸媽以為沈世朋家不懂禮數，就在機場大肆採購，買了洋酒、菸、保養品及台灣名產等，幫忙沈世朋做足面子。

沈世朋原本也都不知道有這件事，一直到兩個月後，兩人決定結婚，沈世朋要前往山東提親的前一晚，李新才電話跟沈世朋說當初有幫送禮這件事，原本她不想講，但很怕爸媽談到上次的回禮時沈世朋一臉不知情穿幫，所以只能先說清楚，讓沈世朋很感動，心想人都還沒嫁就已經幫忙設想那麼多。而且李新不只幫沈世朋在岳父母前顧好面子，連婆婆的感受她都很在乎，沈世朋說以往生日他都是找朋友一起過，但自從娶了李新後，每到生日李新就會找婆婆一起過，還跟婆婆說：「因為妳，所以我才有一個這麼好的老公」，讓婆婆聽了好感動，也讓眾人大呼李新真的太厲害。

與李亮瑾結婚2年多的張峰奇透露李亮瑾個性細心謹慎，而且都會未雨綢繆、超前部屬，家裡的地震包、火災包、風災包，還有大量的酒精、眾多的口罩都可以用「箱」來計算，全部的物資都是李亮瑾早早就先買好備用。張峰奇也表示因為個性關係，李亮瑾從懷孕後就變得超別感性，第一胎出生時，張峰奇抱著兒子跟李亮瑾進行臉碰臉親密接觸，一碰觸的瞬間，李亮瑾顧不得醫生還在幫剖腹產的她進行縫合，當場激動大哭。現在，李亮瑾懷著第二胎，跟第一胎情況很相似，前些日子竟然連看周星馳的喜劇電影都會看到哭，讓張峰奇大讚老婆就是個很感性的人。本集將於5月12日(四)晚上10點衛視中文台播出。