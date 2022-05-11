歐洲股市周三早市繼續彈升，從本周一觸及近兩個月低點回升。投資人正在等待美國消費者物價指數(CPI)資料，來判斷通貨膨脹是否已在觸頂。

周三泛歐Stoxx 600指數早市升2.51點或0.6%，為422.8點。

預計美國CPI資料將顯示，美國四月CPI數據將降至0.2%，低於三月的1.2%。不斷飆升的通膨引發了人們對美聯準會將大幅加息的擔憂。

瑞典Match公司上漲9%；萬寶路香菸製造商Philip Morris International表示，該公司正向該公司提出現金收購建議，約1612億瑞典克朗(約合160億美元)。

法國火車製造商阿爾斯通(Alstom)也上漲4.4%，此前該公司公布的年度營業利益超出預期。

拜耳股價下跌5.8%。拜登行政單位要求美國最高法院不要審理該德國農藥公司的要求，該要求是有關顧客否認拜耳除草劑導致癌症的說法。