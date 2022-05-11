大成鋼(2027)、大國鋼(8415)4月營收登上歷史第2、3高，大成鋼第一季獲利42.85億元，季增49.54%、年增近2倍，基本每股盈餘2.24元，創下近15年新高紀錄，大國鋼首季獲利13.09億元，季增44.61%、年增1.2倍，基本每股盈餘1.27元，更創下歷史新高。

大成鋼周三股價從前一天半年低點回彈，開高走高收漲2.20%報44.2元；大國鋼周三則開高走低，盤中震盪翻黑收跌0.84%報35.25元，短均持續往下走。

大成鋼第一季營業收入302.40億元，季增23.82%、年增44.12%，單季營收創歷史新高，營業毛利101.30億元，季增19.22%、年增105.91%，毛利率維持三成以上，營業利益72.57億元，季增32.56%、年增153.99%，稅前淨利65.61億元，季增42.54%、年增176.20%，本期淨利50.51億元，季增49.16%、年增183.22%，歸屬於母公司業主淨利42.85億元，季增49.54%、年增199.21%，基本每股盈餘2.24元，相較去年同期0.88元、去年第四季1.50元成長，並創下2007年第二季以來的近15年新高紀錄。

大國鋼第一季營業收入62.38億元，季增13.46%、年增41.32%，營業毛利26.10億元，季增13.09%、年增64.10%，營業利益14.93億元，季增21.14%、年增78.55%，稅前淨利16.87億元，季增44.79%、年增114.74%，本期淨利13.09億元，季增44.61%、年增121.09%，歸屬於母公司業主淨利13.09億元，季增44.61%、年增121.09%，基本每股盈餘1.27元，相較去年同期0.58元、去年第四季0.88元成長，並創下歷史新高紀錄。

大成鋼4月營收113.40億元，年增33.34%、月減6.68%，創下同期新高、歷史第2高；前4月營收415.35億元，年增40.67%，累計營收也寫下同期新高。

大國鋼4月營收22.48億元，年增35.50%、月減8.39%，創下同期新高、歷史第3高；前4月營收84.87億元，年增39.73%，累計營收也寫下同期新高。

大國鋼為大成鋼的轉投資公司，大成鋼、大國鋼設置資安長，由副總經理張地金新任。

大成鋼、大國鋼均為美國的通路商，美國需求仍強勁，展望後市，後疫情時代消費回溫及各國基建啟動，供給因俄烏戰爭仍吃緊，不銹鋼及鋁價格維持高檔支撐，大成鋼首季也已調高終端售價，利差也助力毛利率，加上受惠市場需求增長，推動大成鋼的營收與獲利，對營運續強保持正向看法。法人也預估，大成鋼第二季營收、獲利有望再優於第一季、力拚同步創高。