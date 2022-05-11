屏東王姓男子因3歲兒子尿床、調皮，竟為處罰、管教問題，與妻子乾弟聯合，接續持木棍或徒手毆打男童臀部、徒手掐捏身體，甚至持尖銳物戳刺身體，且持老虎鉗夾生殖器，造成男童傷重不治，屏東地院一審依家暴傷害致死罪判刑王男14年6月、許姓乾弟則判刑10年6月，可上訴。

判決指出，王男常因兒子管教問題動手凌虐，有時妻子乾弟許姓男子加入管教行列，有次許男假借神明附身，抓男童手掌浸入滾燙熱水，且持老虎鉗夾生殖器，更以左手揮擊對方右額部，導致全身包括陰莖破皮、雙腿、臀部、腹部等31處傷害。

直到男童昏迷後被家人發現，才送往高雄長庚醫院救治，無奈因凌虐且頭部遭受鈍擊，導致右側硬腦膜下腔血腫而中樞衰竭死亡，經屏縣府社會處通報警方後才讓整起事件爆發。警方持法院搜索票前往相關場所搜索，並扣得老虎鉗1 支。

承審法官認為，王男為男童生父，應屬幼兒期間重要依賴對象，應盡其所能維護他的安全及身心健康；加上許男也算男童同住乾哥，2人竟因尿床或調皮，以違反人道方式對稚幼而無力反抗的男童施以凌虐，導致死亡、造成無法挽回後果。

審理過程中王男始終否認犯行，又將責任推諉予許男，之後考量許坦承交代大部分犯行，並承認有凌虐男童的犯後態度，審酌後判決父親14年6月徒刑、許男判刑10年6月。