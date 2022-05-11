美國職籃NBA在口罩解禁之後，大陸美女記者孟超再度引起球迷注意，她先前戴著黑色口罩在場邊訪問球員，整張臉只露出一雙大眼睛。今年3月摘下口罩展示令人驚豔的美貌，讓她在微博、IG的跟隨者也愈來愈多。

孟超是為大陸騰訊體育與美媒ESPN工作的記者，這位東方臉孔的美女能說一口帶有亞洲腔調的流利英語，正好做為NBA球員與東亞球迷的橋樑。勇士與灰熊G4，在騰訊平台上獲得超過2400萬人收看，大陸NBA球迷眾多，他們早就很熟悉孟超，有的還會對她敬稱一聲「超姐」。

體育無國界，同時有台灣球迷受到孟超吸引，在她的IG留言支持：「我們都是來看你的。」「這是比賽的另一個精彩鏡頭。」因為身高差距，加上球場吵雜，一些球員必須彎下腰用耳朵貼著孟超才能聽清她的問題。也有一些身高比較接近普通人的球員，例如太陽球星保羅（Chris Paul），他與孟超站在一起的鏡頭就特別好看。

也有球迷開玩笑說，球員們受訪時多半神情愉悅，是不是因為看到超姐呢？其實場邊訪問通常是找贏球的一方（包括總教練），或是比賽中途表現較佳的球員，當然也不排除是看到美麗端莊的孟超而讓心情更好。