中信兄弟原本11日要由左投呂彥青先發，不過賽前聯盟官網突然更換先發投手，改由吳哲源先發，對此兄弟發公告表示，由於呂彥青與牛棚投手教練林恩宇賽前快篩呈現陽性，目前2人都已安排進行PCR檢測。

獅象昨天起在台南進行2連戰，原本公告今天雙方的先發投手，獅隊推出江辰晏，兄弟則由呂彥青應戰，不過今天賽前中職官網突然做出先發投手異動，兄弟改由吳哲源先發。

兄弟球團表示，賽前安排一軍全體隊職員快篩，其中林恩宇、呂彥青2次快篩結果都呈現陽性，感染源不明，兩位目前身體狀況皆正常，目前已安排進行PCR檢測，球團已依規定通報聯盟，並針對對內密切接觸者進行疫調，目前僅詹子賢被匡列為呂彥青之密切接觸者，球團也安排詹子賢回台中宿舍進行「3＋4隔離」。

自疫情爆發以來，中信兄弟嚴格要求隊職員落實防疫工作，今年4月中更嚴格要求隊職員不能在外用餐，降低風險。自4月27日於天母球場與味全龍隊進行的賽事因疫情延賽後，兄弟球團於客場住宿時安排隊職員一人一間房間，減少密切接觸。

另外，王政順因家人確診，目前也於台中宿舍隔離中，兄弟球團將嚴格遵守指揮中心及聯盟規範辦理，希望疫情早日平息、人員平安。