星座運勢網站「星座巫師」分析，天秤座、獅子座、雙子座脾氣很差，卻受到大家歡迎，因為他們的優點太多，瑕不掩瑜，就算有時會耍任性，還是擁有好人緣。

▍1.天秤座

天秤座偶像包袱很重，在外人面前為了維持好形象，會很注意自己的言行舉止，不過他們回到家後，面對親近的人會非常放鬆，有時會故意耍任性，一點小事也可能讓他們發脾氣。不過天秤座其實只是用這種方式在撒嬌，只要哄一哄，他們很快就好了，這種反差感讓人感覺很可愛，明明脾氣不好卻非常討喜。

▍2.獅子座

獅子座實力很強，個性正直，他們無法忍受有人做事偷雞摸狗，或犯些無聊的小錯，只要被他們發現，就會直接開罵，就算對方是朋友也不放過，不過因為他們罵出口的話都是有憑有據、就事論事，雖然態度不好，但不太會引起反感，被罵的人反而會好好反省自己。獅子座很講義氣，朋友有難都是第一個跳出來幫忙，如果對方軟爛不肯試著奮鬥，也會遭到他們臭罵一頓，雖然他們總是顯得脾氣很差，但朋友們都知道他們的出發點是好的，反而覺得值得與他們深交，受到大家歡迎。

▍3.雙子座

雙子座脾氣很古怪，有時很好相處，有時又愛亂發脾氣，他們好奇心重，像小孩一樣沒有耐心，不過因為古靈精怪的個性，明明幼稚卻很可愛，常常帶給周遭的人歡樂，因此擁有好人緣。而且雙子座本性善良，不會做出違背良心的事，他們的優點很多，讓人完全忽略他們急躁的脾氣，依然很受到大家喜愛。