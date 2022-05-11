點外送1餐1400萬？1名網友日前使用支付平台點外送，之後發現當天回饋金高達7萬2，若以回饋0.5％計算，該次竟花了1400萬點餐，讓他嚇壞；不過其他網友曝光真相，原來當天系統出錯，不少人甚至出現回饋金30萬、70萬等金額，官方目前已坦承疏失，將會盡速更正金額。

該網友在Dcard上發文表示，他日前使用支付平台點外送，該平台會回饋現金，但後來某天他觀看現金回饋明細，竟發現他在5月8日獲得的回饋金竟高達7萬2，若依0.5％計算，該餐他一共吃了1400萬台幣，讓他嚇壞分享手機截圖，笑說「這餐到底怎麼吃的啊」。

網友日前使用支付平台點外送，驚覺當天回饋金高達7萬2，若以回饋0.5％計算，他該次竟花了1400萬點餐；不過其他網友則曝光真相，原來是系統出錯。（翻攝自Dcard）

不少網友指出應該是店家開錯發票，若店家沒有要回、重開發票，營業稅會相當多；不過也有網友提到原PO使用的支付平台其實有官方訊息稱5/8因系統問題導致foodpanda回饋金額出現錯誤，系統修正後會再顯示正確金額至帳戶中，不少人紛紛貼出自己的回饋金畫面，甚至有14萬的、33萬和77萬元。

其他網友紛紛留言笑說「請問這是哪張卡」、「首富也不會這麼吃吧」、「原來不止我這樣哈哈」、「這是吃到金箔，還是吃了大麻」、「是買了100張台積電」、「吃了一間房子」；也有網友說該次真實付款金額沒錯，且一般信用卡不可能刷出1400萬。

不過也有網友提到原PO使用的支付平台其實有官方訊息稱5/8因系統問題導致foodpanda回饋金額出現錯誤，系統修正後會再顯示正確金額至帳戶中。（翻攝自Dcard）