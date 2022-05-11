晶圓代工廠茂矽(2342)受惠訂單暢旺、產能持續滿載，配合業外匯兌收益助攻，2022年首季稅後淨利躍增至1.33億元、每股盈餘（EPS）0.85元，雙創近5季高點。公司表示，上半年接單無虞、產業仍相當健康，對今年營運仍樂觀看待。

茂矽2022年首季合併營收5.24億元，季減0.98％、年增27.67％，為近11年同期高點。營業利益0.8億元，季減14.74％、但年增達近7.86倍，創近15年同期高點。毛利率27.87％、營益率15.37％，分創近15年、近26年同期高點。

在本業獲利升至同期高點，配合匯兌收益挹注達業外收益0.53億元，較去年第四季轉盈、年增達54.39％下，茂矽首季歸屬母公司稅後淨利1.33億元，季增達60.38％、年增達近2.06倍，每股盈餘0.85元，雙創近5季高點。

茂矽亦公布2022年4月自結合併營收1.9億元，較3月1.82億元成長4.72％、較去年同期1.38億元成長達37.17％，創2013年9月以來逾8年半高點。累計前4月合併營收7.15億元，較去年同期5.5億元成長達30.07％，續創近11年同期高點。

茂矽先前法說時釋出，市場產能供不應求狀況已持續長達18個月，目前上半年訂單已到手，第二季展望「絕對沒問題」。目前整體產業需求仍相當健康，認為只要國際局勢不要有太大變化，對今年整體營運展望仍樂觀看待。

茂矽今年持續聚焦車用、工業及高階MOSFET應用市場，去年車用產品出貨量已突破20％，今年目標提升至25％，並持續關注GaN/SiC等第三代半導體的製程技術開發。董事長暨總經理唐亦仙指出，下半年二極體相關產能將再提升10％，部分為車用二極體。