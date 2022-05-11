台中囝仔許樂勇聽奧勇奪台灣首金 盧秀燕盛讚台中之光。取自盧秀燕臉書

「我們台中囝仔奪牌啦！」夏季達福林匹克運動會正於巴西熱烈進行中，台中子弟兵許樂今(11)日參加女子100公尺跨欄決賽以13.91秒破聽奧大會紀錄，成功奪得這屆聽奧台灣首金，也是許樂個人生涯首面世界金牌，台中市長盧秀燕在臉書盛讚許樂為台中之光，運動局長李昱叡也獻上祝福與感謝，期許明日(巴西時間)200公尺賽事再創佳績。

許樂成功拿下臺灣參加巴西聽奧首面金牌 。台中市政府提供

台中市長盧秀燕在臉書盛讚許樂為台中之光。取自盧秀燕臉書

這也是許樂繼日前以12.18秒優異成績破U20世界紀錄勇奪銅牌後，再次在國際賽事中奪牌。許樂的教練簡慶宏表示，這次參與聽奧前除了得面對疫情、時間差、環境適應性的衝擊考驗外，比賽當天還遇到滂沱大雨且低溫的環境，能有這樣的表現與亮眼成績，一切努力都值得。

運動局指出，許樂出征前局長李昱叡也代表盧市長前往訓練場勉勵，並致贈運動營養補給品為選手加油，並感謝簡教練的細心指導，期盼台中子弟兵能在世界舞台持續發光發熱。

李昱叡表示，盧市長力挺身心障礙運動，今年全國身障運也首度於台中舉辦，鼓勵運動員於競賽場上展現自我，許樂代表台中參加這屆全國身障運表現亮眼，在聽障女子田徑100公尺、100公尺跨欄、800公尺等3項破大會紀錄與1項破全國紀錄，勇奪大滿貫8面金牌。

運動局表示，許樂曾在全國田徑錦標賽女子100公尺跨欄決賽飆出13秒19的卓越成績，是第八度超越世界聽障紀錄，同時也是紀錄保持人，歡迎市民朋友持續關注運動賽事，為選手加油。