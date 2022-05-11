行駛台北中山北路公車，按規定應在慢車道行駛方便乘客上下車，台北市議員陳怡君接獲民眾反應，4月27日在中山北路2段61號前，公車竟然行駛在快車道，想要搭乘公車民眾，必須穿越慢車道才能搭車，安全性遭到質疑。

陳怡君在台北市議會質詢時播放一段影片，一台公車在快車道上行駛，經過站牌時看到有民眾招手突然停下打開門，民眾看到公車開門後，必須穿越慢車道才能搭上公車，上車時機車就在身邊呼嘯而過險象環生。

陳怡君表示，4月27日中山北路2段61號前，發生公車行駛快車道，熱心民眾曾經詢問1999當時是否有工程進行，因此慢車道封閉，但得到北市府工務單位回應，當時沒有道路工程實施，熱心民眾對此感到不解向自己陳情。

陳怡君強調，經調查4月28日中山北路2段61號周邊要重鋪路面，施工廠商可能為了自行方便，提前一天封住道路，導致該路段慢車道沒有辦法通行，公車只好開在快車道與讓乘客上下車。

陳怡君批評北市府與廠商草菅人命，施工單位為求方便，在非施工時間封路，雖然檔了大車，摩托車等小車卻沒有攔住，行動方便民眾發生危機或許有機會躲過，但年長或行動不便民眾，假使碰上意外，就非常難以閃避。

台北市政府新工處長林昆虎在市議會回應，道路重新鋪設施工前，會讓管線單位針對人孔蓋先調整，但仍要查詢資料才能確定，待最後查明就能瞭解實際原因。