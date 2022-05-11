大陸界面新聞11日報導，中國船企單月接單量再度反超韓國，重回全球第一。據英國克拉克森研究公司(Clarkson Research)10日資料顯示，今年4月，全球新船訂單量為251萬補償總噸（CGT），環比下降36％。補償總噸即修正總噸，由船舶貨物總量乘以船舶類型係數得出。其中，中國船企承接新船訂單45艘，共計154萬CGT，以61.35％的市場占有率位居世界第一。同期，韓國船企共獲新單82萬CGT，約占世界總量的32.67％，排名第二。

今年第一季，韓國船企曾接獲全球半數的新船訂單，反超中國。從累計新船接單量來看，今年前4個月，韓國仍以0.1％的微弱優勢領先中國。

今年1至4月，韓國船企累計新船接單量為581萬CGT，約占全球市場的45.9％；中國船企累計新船接單量為580萬CGT，約占全球市場的45.8％。

從手持訂單量來看，韓國新船手持訂單雖大幅上漲，但仍落後於中國。

截至4月底，中國手持新船訂單量為4044萬CGT，同比增長兩成，以42％的市占率位居全球第一。

其次為韓國船企，其手持新船訂單量為688艘，共計3268萬CGT，市場占有率為34％。

《韓國商業電訊》(The Korea Bizwire)5月10日報導稱，這是韓國自2016年4月手持新船訂單數量達到692艘以來，時隔6年之後觸及的最高水準。

上述報導還提及，今年4月韓國承接的新船單船造價約為1.43億美元，較中國同行高出66％。這是由於韓國承接的主要是大型液化天然氣(LNG)船和中大型貨櫃船等高附加值船舶，而中國除承接大型LNG船外，還承接了小型貨櫃船、小型散貨船等其他船型。

克拉克森資料顯示，今年4月全球新造船價格指數環比上漲1.02％，達156.78點，已連續17個月保持上漲趨勢。