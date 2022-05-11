美國之音報導，美國情報總監海恩斯（Avril Haines）美東時間周二（5月10日）在出席參議院軍事委員會討論全球威脅的聽證會時表示，台灣在2030年之前面臨中國進行武力統一的威脅相當急迫。不過，她未指出北京可能採取武力行動的具體時間表，並說目前並無情報顯示俄烏戰爭加速了中國奪取台灣的計畫。

海恩斯表示，中國、俄羅斯、伊朗和北韓等四國的政府，都展示了以破壞美國及其盟友利益的方式來促進他們自身利益的能力和意圖。

「中華人民共和國仍是情報界當務之急的優先關注事項，」海恩斯在聽證會的開場陳述中說，「中國在國家安全相關層面愈來愈接近成為與我們相匹敵的競爭對手，他們正推動修改全球規範和制度，使其符合他們利益。他們還在多個領域挑戰美國，包括經濟、軍事和技術。」

★北京將在必要時以武力奪取台灣

海恩斯接著談到，情報界關注的重點之一為習近平要以北京的條件強迫統一台灣的決心。她說，中國更傾向於選擇以和平的方式奪取台灣，但不會放棄武力的選項。

「中國會更偏好避免通過武裝衝突的脅迫統一（coerced unification），」海恩斯說，「他們一直在加大對台灣的外交、經濟和軍事壓力，多年來孤立台灣和削弱人們對其民選領導人的信心。」「與此同時，北京認為，如果有必要的話，也將準備使用武力，」

海恩斯的評估獲得了同台出席作證的美國國防情報局局長貝里爾中將（Lt. Gen. Scott Berrier）的認同。

貝里爾說，「我認為中國更偏好選擇不動用武力來實現統一，我認為他們更希望隨著時間的推移和平地去做這件事。」

貝里爾還指出，台灣應該在當前的俄烏戰爭中從烏克蘭身上學習一些經驗，比如領導力的重要性、小型部隊戰術的重要性，以及如何正確規劃軍事人員搭配正確的武器系統進行真正有效的訓練。

中央情報局CIA局長伯恩斯（William Burns）上周六在華盛頓參加英國《金融時報》一場活動上表示，中國正密切關注俄羅斯在烏克蘭的軍事活動，這場戰爭影響了中國領導人對台灣的評估。

伯恩斯說，烏克蘭對俄羅斯入侵的激烈抵抗，以及俄羅斯正在承受的經濟代價，都令中國政府感到震驚。不過，他警告說，這不會改變中國領導人習近平在台灣問題上的長期目標。

「我絲毫不認為這削弱了習近平控制台灣的決心，」伯恩斯說，「但我認為這會影響他們對如何以及何時這樣做的計算。」

★美情報領袖：現在到2030年為緊迫時期

在周二的聽證會上，中國對台灣的軍事威脅持續是參議員軍委會最關注的焦點之一，多位議員先後針對北京武力奪取台灣的計劃表態。

來自密西西比州的共和黨聯邦參議員威克（Sen. Roger Wicker R-MS）在聽證會上說，「美國應該為台灣做好準備，並向北京發出明確信息，軍事入侵的代價將相當高昂。我也認為，美國及其盟友在台灣問題上的首要目標，與其說是擊退中國的攻擊，不如說是防止中國軍事攻擊的發生。」

來自密蘇里州的共和黨聯邦參議員霍利（Sen. Josh Hawley R-MO）向情報部門領袖針對中國可能武力奪取台灣的時間表提出詢問，「您是否認為北京覺得在台灣和美國實現（軍事）現代化並對遏制入侵行動做好準備前，他們有機會入侵台灣？」

「我們認為，他們正努力有效讓他們的軍隊具備能力在我們的干預之下奪取台灣，」海恩斯重申，她依然認為北京方面更傾向於選擇其它方式完成統一，而非武力。

霍利接著追問，「你們是否同意，從現在到2030年之前，台灣面臨的威脅相當急迫？」

海恩斯說：「是的，我認為這麼說是很合理的，從現在到2030年是相當關鍵，緊迫的，這絕對是合理的推測。」

不過，海恩斯也表示，困難的是預測中國具體何時將採取武力行動。她提到，中國如何解讀或看待俄羅斯和烏克蘭的衝突、美國在印太地區的存在，以及台灣將發展哪些能力，這些變數將對北京當局的統一計劃產生何種影響目前還不得而知。

霍利表示，他擔憂中國從烏克蘭戰爭中獲得了錯誤的訊息，他不希望見到台灣成為下一個烏克蘭。

「我認為他們（中國）從烏克蘭衝突中學習到的一個教訓是，威懾是沒有用的，俄羅斯還是入侵了烏克蘭，」霍利說，「我絕對不想在任何時候談論台灣那樣的情況，明年不希望，五年後不希望，十年後也不希望。」

霍利說：「因此，我在這問題上的迫切感是，我們最好盡快想出如何在台灣問題上讓威懾力發揮作用。因為如果中國成功了，並且讓攻佔台灣成為『既成事實』，那一切將與俄羅斯在烏克蘭的情況有非常大的不同。」

對此，海恩斯和貝里爾都表示認同。

★美情報領袖：俄烏衝突將令北京三思對台計劃

來自內華達州的民主黨聯邦參議員羅森（Sen. Jacky Rosen D-NV）也針對烏克蘭戰爭是否會加速中國武力統一的時間表進行提問。

海恩斯回應稱，現階段還很難看出中國對俄烏戰爭所作出的評估，因此無法得出明確結論說明這起還在進行中的衝突對北京決策層在台灣問題上的影響。不過，她表示，目前情報界並未得出俄烏危機有加快北京統一台灣的評估結論。

「其中一個原因是他們對美國和歐洲團結一致實施制裁的情況感到驚訝，這一點顯然會讓他們在台灣議題上審慎思考，」海恩斯說，「第二點，我認為是貝里爾將軍稍早提到過的，就是他們的信心程度問題，隨著時間推移他們是否能在我們進行干預的情況下對台灣採取軍事行動。」

海恩斯說，「我們認為在看到俄羅斯發生的情況後，那可能會讓他們在某些方面對希望會發生的事情失去信心。」