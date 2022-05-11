台南後壁區公所13日將與台南捐血中心合辦捐血活動，邀民眾挽起袖子響應做公益。（摘自後壁區公所臉書／張毓翎台南傳真）

受新冠肺炎疫情影響，民眾出門次數減少，台南捐血中心觀察，近來捐血人數少2到3成，這段期間不少學校、公司行號等單位，考量疫情發展，取消原訂的捐血活動。為避免釀成「血到用時方恨少」之憾事，台南後壁區公所13日與台南捐血中心合辦捐血活動，邀民眾挽起袖子響應做公益。

台南捐血中心表示，目前醫院配合中央實施醫療降載，用血量有下降趨勢，捐血中心的血液庫存量，還能勉強供應醫院需求，不過以血液安全庫存量8至10天來看，近日血液安全庫存量只能維持7、8天，庫存緊繃，不曉得疫情何時才會趨緩，因此希望大家踴躍捐血。

為協助募集足夠的血液安全存量，後壁區公所13日與台南捐血中心合辦捐血活動，台南捐血中心捐血車當天上午9點開來後壁區公所，活動時間從上午9點到下午4點30分。

後壁區長黃炳元表示，公所落實相關防疫措施，捐血過程須全程戴口罩及保持安全社交距離，讓大家捐出熱血做愛心的同時，也能很安心。

區公所補充，這次各界社團及商家提供豐富的愛心贈品，感謝來捐血的民眾；此外，當天現場也設防災防疫宣導攤位，鼓勵民眾只要下載「社交距離APP」及加入「台南快疫通」Line好友，即可領取茄芷造型口罩或摺扇等禮物。

台南捐血中心說，目前「血情告急」也歡迎更多愛心社團、商家、廟宇一起來號召社友響應公益外，也要將這份影響力，擴及社會各個角落。