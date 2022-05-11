5月12日是「國際護師節」，適逢國內疫情持續攀升，新竹台大分院為感謝仍堅守崗位的所有護理人員，特別舉辦「護師節頒獎列車」活動，由院長余忠仁擔任列車長率護理部主任李芳珊載滿感謝的列車，一同航向3個院區各護理單位表達祝福。

李芳珊表示，每位護理人員都是家裡最珍貴的寶貝，更是每位病人及家屬眼裡最閃亮的燈塔，以「護理之星，閃閃發光」設定為這次活動主題，護理人員或許是醫療團隊裡最平凡的存在，但我們堅持踏好每一步，成就這最光輝燦爛的護理路。

經過激烈的評比，今年從該院1350位護理人員中特別推舉表揚84位「優良護理人員」及4位傑出「優良護理長」。

她說，在醫院裡，醫師一直都是護理人員重要的好夥伴，在屬於我們的節慶裡也邀請醫師們與我們共同歡慶，由全體護理師透過數位投票，從350位主治醫師中票選自己心中像家人般溫暖與包容、像老師般循循善誘、像朋友般互相支持的13位「友善醫師」及全心投入防疫守護所有員工健康的4位「防疫戰神」。

余忠仁則由衷感謝所有為醫療專業認真付出的每1位醫護人員，親自將這份光榮肯定頒給所有受獎者。