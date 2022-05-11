證交所為響應金管會強化年輕人投資教育，積極辦理投資人教育推廣及投資風險控管宣導，於5月11日推出財經主播分享「掌握財富，從認識風險開始！」影片，透過知名主播口條清晰的知性論財影片，幫助年輕投資族群認識交易風險，掌握財富重分配的新契機。

金管會主委黃天牧曾表示，台灣資本市場年輕人在股市開戶人數節節上升，全世界投資人結構也趨年輕化，但天下沒有絕對的「順風順水」，要做好承擔風險的準備。 證交所於5月11日推出「掌握財富，從認識風險開始！」宣導短片，這是一部以創意新聞播報形式拍攝的影片，藉由財經主播劉涵竹的專業新聞播報形象，說明投資人應知道的投資風險二三事，適時導入年輕人投資風險控管、慎防投資詐騙訊息、認識虛擬貨幣交易風險等議題。

針對初入股市年輕人的需求，由主播分享個人投資心法，提供良善的投資建議及經驗分享。現今市場有「美國升息」、「國際政經情勢」、「疫情變化」等三大不確定因素，投資人要做好承擔風險的準備，才能贏在投資起跑點。

證交所希望透過「認識投資風險 掌握市場趨勢」宣導活動，讓初入股市的年輕人能了解投資基本概念，及清楚自身風險屬性，以增進對資本市場的認知，培養妥適配置資產及正確投資理財觀念。