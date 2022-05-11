由於離岸風電快速，加上貨運需求持續成長，臺灣港務公司提出臺北港南碼頭區二期填海造地開發計畫，由於台北港區可使用土地日益吃緊，因此希望從2024年起擴充港區，不過依照相關法規，必須依法進行二階環評，經過環評大會確認後，隨即進行二階環評。

港務公司表示，近年隨著臺北港整體貨運量逐年攀升，在提升我國海運貨物裝卸量外，對於港埠建設及用地需求亦已形成正面循環效果，現有北碼頭區物流倉儲區已經不敷使用，加上離岸風電產業所需，因此需進行臺北港南碼區二期填海造地開發計畫。

依照環評資料顯示，臺北港南碼頭區現已完成重件碼頭建設，並成立水下基礎製造基地，提供風電產業作為離岸風電水下基礎大型構件儲轉裝卸之用，為因應未來風機大型化趨勢，接續於臺北港南碼頭區二期規劃相關風機（包含固定式及浮式）及水下基礎預組裝用地，串聯既有南碼頭區基礎設施，並擴大離岸風電運輸維護基地,提供未來綠色 能源產業完整開發用地。

港務公司指出，台北港南碼頭二期是位在新北市林口區及八里區外側離岸海域，本計畫主體工程內容包含外廓防波堤及南碼頭區二期用地園堤工程。其中外防波堤再分北外廓堤及南外廓堤，長度合計約500公尺，南碼頭區二期圍堤長約5720公尺,提造地面積約為320公頃,須填築土石方量約3870萬立公尺。

根據規劃，填海造地後的新生地，除了可擴大港埠發展空間，未可結合新北市「臺北港特定區計畫」申請，將規劃為自由貿易港區，吸引各種進出口製造加工、研廠商。還有與船舶相關維修製造業、運輸相關的物流、倉儲業,及相關支援產業，包含金融、餐飲、旅館、業會議等，並可配合目前政府能源政策，引進離岸風電、光電等綠能低碳產業，提供營運碼頭及各產業的專區土地。