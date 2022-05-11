何妤玟前年（2020）和化工小開邵天成離婚，結束8年婚姻，兩人婚內育有2女，之後她認愛「麻吉」前成員大隸(洪健鈞)，後爆出已經低調分手，何妤玟在自己的YouTube頻道節目也脫口是「單身」狀態。空窗兩年的她，近期邀請男星GINO上YouTube頻道宣傳推出的產品，沒想到兩人談話內容，越講越開聊到性事話題，各有自己的見解。

昨（10日）何妤玟的YouTube頻道上新片，其中邀請男星GINO來家裡作客，倆人從食物聊到感情觀，對星座頗有研究的何妤玟覺得水瓶座基本沒有固定喜歡的型，喜歡的是精神伴侶，談得來很重要，恰好GINO就是水瓶座，讓他很認同表示「性倒不見得最重要」，這番話讓何妤玟大吃一驚，GINO表示「性很容易啊，就像一般老人家講的，相愛容易相處難。」

這個觀點讓何妤玟產生不同意見，她認為「心靈溝通很重要，性的溝通更重要」，讓GINO不解直問「性不用溝通啊，誰性那個時後還聊天的」，何妤玟愣了一下，才回答到自己曾經有一次的關係是對方做的時候聊天，讓GINO笑虧很倒胃口。

GINO去何妤玟家下麵給她吃。（來源／何妤玟 Winnie Ho youtube）

有舞蹈底子的GINO先前主持舞蹈節目《舞力全開》，被何妤玟問到和女明星搭檔跳舞時，身體接觸會不會有生理反應，讓GINO冷靜回：「其實不會，這跟拍吻戲或床戲是一樣的」，回答讓何妤玟有些失望，自曝自己拍床戲和吻戲會濕，GINO嚇到瞪大雙眼後才說是因為緊張所以流汗的濕。