國民參審制即將於明年元旦正式上路，為了讓以後在法庭上的檢察官能讓國民法官「聽得懂、能吸收」，法務部特地邀請被譽為「簡報王」的簡報溝通協會理事長王永福為檢察官「上課」，藉由完整的專業簡報訓練，加強檢察官日後在法庭上的論述能力，成為社會正義的化身。

法務部指出，《國民法官法》正式施行後，檢察官未來在法庭上互動對象不再侷限於法官和律師等專業法律人，不具法律專業的國民法官也會加入審判過程，因此部長蔡清祥為提升檢察官專業職能，請來王永福替檢察官量身訂做態度紮實的簡報課程。

王永福表示，自己其實也是個法律素人，因此在幫檢察官上課前惡補了許多法律知識書籍，也要求實際參與法庭審判流程，了解審判狀況。課程期間看到了很多檢察官十分投入，甚至有人到半夜都還在吸收課程內容，讓他對以往檢察官很兇、不好親近的印象改觀。

王永福強調，這些個案演練以及相關課程，不是要把檢察官變成演員，目的只是希望檢察官能代替被害人把話說清楚，然後交給國民法官，做出正義的判決，這是他訓練最大的目標。