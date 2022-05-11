台北市長柯文哲推動TOD(大眾運輸導向都市發展)，促進捷運站周邊進行都更，但3年申請案掛零。台北市議員許淑華發現，市府今年修正規定，回饋公益設施放寬為「不需審議」即可直接繳納代金，變相鼓勵繳代金，形同放棄原本可取得公益設施，有圖利建商之嫌，對此，都發局回應，此次修訂新增3項獎勵項目，提供多元選擇，TOD不全然以取得公益性空間為最主要目的。

許淑華指出，北市府2018年底討論擬定TOD計畫，促進捷運站周邊進行都更，加強利用捷運與環保減碳，但公告施行約3年卻只有0件申請案，經市府召開會議檢討，於今年4月提出修正版本，但修正內容疑似便宜行事。

許淑華說，原本規定獎勵容積一半對應之樓地板面積，於興建後無償捐贈予市府，設置公益設施空間，如經審議通過，可同意繳納等價代金給市府替代，修正為「無須審議」，由申請者自行選擇捐面積做公益或是繳納代金。她質疑，變相鼓勵實施者用代金換容積，市府間接放棄可用來設置公益設施，如公托、長照、社宅等空間。

許淑華以忠孝復興站附近一處都市更新案為例，若改為申請繳納代金，減少公益空間，可多賺得20億，難道不是圖利廠商？

她也發現，新北市去年底修正TOD相關規定，要求回饋部分比例設置公益設施，北市府也應趁TOD計畫，同時取得北市欠缺的公益社福設施才是，但北市卻幾乎是間接放棄公益設施，此舉實非民眾之福。

都發局綜合企畫科謝孝昆說明，此次修訂新增捷運出入口移設、提供Youbike、留設人行空間3項獎勵項目，加上原先的回饋公益空間、繳納代金，提供彈性多元選擇，TOD概念有包括節能減碳構想，不全然以取得公益性空間為最主要目的。

謝孝昆強調，審議是指一般府內工作小組行政流程，審議並非要經過都委會或都市審查，過去3年都沒有申請案，才決定要滾動式檢討，為增加誘因，未來都發局將成立單一窗口，簡化申請公益空間的行政程序。