雲林縣長張麗善（左）為林內鄉農會的金旺來五榖肉粽代言，右為推廣部主任陳俊吉。（周麗蘭攝）

林內鄉農會去年首度推出包著鳳梨塊的五榖肉粽，以推廣鄉內鳳梨作為食材的用途，去年1萬5000顆試水溫賣光光，今年雖然物價齊漲，林內農會為持續推廣鳳梨粽，今年維持一顆48元，包餡不縮水，開放訂購2萬顆。

林內鄉農會去年的金旺來五榖肉粽賣出1萬5000顆，今年銷售目標為2萬顆，推廣部主任陳俊吉相當有信心，他認為今年全台各地肉粽不漲價的非常少，林內農會的鳳梨粽決定抗漲，價格有其市場區隔。

林內農會5年前開始在端午節前賣五榖粽，去年（2021年）因應大陸暫停採購台灣鳳梨，該農會總幹事黃國洲決定把鳳梨入粽，使煮熟的金鑽鳳梨塊與豬肉、芋頭、花生、蓮子 蛋黃、五榖米融合，開發出「金旺來五榖粽」，每顆48元，1萬5000顆賣光光。

陳俊吉表示，該農會的肉粽生產程序相當專業，向有ISO認證的食品廠房租場地，食材、份量精密計算，包好後急速冷凍，讓消費者在家蒸煮就像才剛包好的一樣新鮮。

今年通貨膨脹嚴重，各式餐飲小吃漲價，林內鄉農會的金旺來五榖粽逆勢抗漲，維持去年每顆48元價格，運費另計，銷售額估計會有2萬顆，即日起開始訂購，賣光為止。

林內鄉是雲林縣三大鳳梨產地之一，全鄉約有200公頃，鄉農會總幹事黃國洲也是鳳梨農，他認為鮮食的鳳梨需設法加工找出路，鳳梨入粽口感相當「速配」。