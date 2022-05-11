特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）日前砸重金買下社群平台推特（Twitter），近期又在一場活動中透露他的新目標。馬斯克說，若能夠加速全球採用清潔能源技術，不排除收購一家礦業公司。

路透社報導，馬斯克周二（10日）在金融時報舉辦的「2022年汽車的未來」峰會上表示，如果自產電動車金屬能加速全球清潔能源技術的採用，特斯拉對收購一家礦業公司持開放態度。

馬斯克續指，「我們將排除世界邁向可持續能源轉型的任何障礙，收購一家礦業公司並非不可能，如果這是促成加速轉型的唯一途徑，那我們就會去做」。

鑒於電動車對金屬供應的急迫性，特斯拉已經與全球供應商簽訂金屬合同，但馬斯克到2030年每年生產2000萬輛車的「願景」，勢必需要更龐大的金屬供應；受到供應鏈中斷影響，特斯拉去年產量僅不到100萬輛電動車。

其他汽車製造商也示警，汽車產業存在金屬供應短缺的問題；基於特斯拉在建設和營運礦產缺乏經驗，分析師建議特斯拉應該專注於收購現有營運商。

另外，業界人士指出，比起馬斯克斥資430億美元買下推特，收購一家礦商的成本遠低於此。

事實上，馬斯克已經不是第一次表露收購礦商的企圖心。由於電動車電池缺料價格飆漲，馬斯克已經多次喊話要進軍礦業，他曾在2020年試圖併購內華達的一間礦業公司，但最終不幸破局，不過最後也取得1萬英畝的鋰礦礦場；此外，馬斯克今年4月也在推特上訴苦，指鋰價實在太離譜，若持續居高不下，特斯拉將親自投入採礦。