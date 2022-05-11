Sony今(11)日發表旗艦新機Xperia 1 IV，全新升級三鏡頭皆支援每秒20張AF/AE超高速連拍、即時眼部和物件追蹤對焦、4K 120fps高幀率慢動作錄影，更首次於Xperia 1旗艦系列智慧手機加入Videography Pro錄影功能，同步升級支援Sony獨家推出的Vlog專屬外接螢幕與GP-VPT2BT等藍牙無線遙控拍攝握把，大幅提升手機影像創作彈性，Sony Mobile也宣布，預購將在5月13日起跑、5月24日首購，至於消費者關心的售價上，Xperia 1 IV售價為36,990元起。

Sony Mobile台灣總經理林志遠表示，Xperia 1系列持續不斷突破，搭載全球首創潛望式望遠光學變焦鏡頭，首度加入Videography Pro以及即時直播功能，以嶄新技術與創新功能，再度引起高度關注。Xperia是Sony集團行動網路通訊技術的核心，Xperia 1 IV更擴大整合Sony頂尖科技，在拍照錄影、螢幕顯示、遊戲直播、音樂創作等領域，一直以來旗艦1系列深獲台灣消費者親睞，相信Xperia 1 IV也將創下銷售佳績。

Sony全新旗艦機Xperia 1 IV，維持其傳統慣例，持續在照相攝影領域上精進，Xperia 1 IV具備16mm超廣角鏡頭、24mm廣角鏡頭，以及全球首創85-125mm潛望式望遠光學變焦鏡頭；不僅如此，三鏡頭均搭載1,200萬畫素的Exmor RS for mobile感光元件，首度支援120fps高速讀取，其所有鏡頭皆可拍攝4K HDR 120fps高幀率影片，業界唯一僅有Xperia手機支援，能拍攝高速移動場景，也可選擇5倍、4倍或2倍慢的速度，再加上獨家FlawlessEye光學防手震技術，影片更加流暢穩定、被攝主體不模糊，同時錄影也支援眼部及物件體即時追蹤對焦，拍攝時清楚對焦。

Xperia 1 IV採用6.5吋21:9 4K HDR OLED螢幕，無開孔、無瀏海設計，與前代手機相比螢幕亮度提升50%，Xperia 1 IV搭載高通Snapdragon 8 Gen 1處理器，支援5G網路連線與Wi-Fi 6，內建續航力保證三年以上的5,000mAh大電池容量，支援PD 30W快速充電，只需短短30分鐘，電量即可達50%，並支援無線充電及無線反向充電。

售價部分，Xperia 1 IV 的12GB RAM/256GB ROM推出「幻境紫」、「冰霧白」與「夜瑟黑」，售價為36,990元；Xperia 1 IV的12GB RAM/512GB ROM推出「幻境紫」與「夜瑟黑」，售價為39,990元。