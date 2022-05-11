三商家購（2945）今年首季財報因成本受壓，EPS 0.04元，較去年同期0.37元大幅減少，主要供應商調漲所致，展望未來因4月加碼持股Tomods藥妝店股權逾半，Q2將列入合併報表，營收成長可期，加上自有品牌優化降低成本壓力，有信心獲利成長回復。

三商家購除了核心品牌美廉社販售民生用品外，繼前年取得三友藥妝（Tomod's） 45％股權後，今年4月加碼購得6％股權，總計對三友藥妝持股逾半，將自第二季起併入三商家購合併報表；且三友藥妝展店定位也將重新調整，逐步從觀光區、商業區轉向社區化經營，目前三友藥妝尚在虧損中，經過一年多整改優化，虧損逐漸縮小，除與美廉社合作開設複合店，並增加美廉社各店相關個人清潔用品或營養保健品，共同提升採購能力。

三商家購4月營收11.48億成長9.04％、累計前4月營收來到42.54億元，較去年同期成長0.26％，相對逐月回復。三商家購強調，消費者來店消費次數減少，但客單價相對提升，尤其菸及飲料類商品購買，此外，去年起美廉社陸 續門市改裝，除增設蔬果、水產和肉品販售外，並重新優化商品品類結構與陳列，單店業績與毛利額逐步提升，4月業績逆勢成長4.21％。

展望第二季將進入年度旺季，也已完成新一階段國外採購談判佈局，在全球物價持續上漲環境下，美廉社凍漲，且推出每周五、六、日民生相關商品促銷，以平抑價格，另外美廉社限定自有進口商品和自有品牌，砍除中間商利潤進一步不間斷推出促銷活動，使差異化商品類（進口+自有）銷售比較去年同期占比17％成長到19％，銷售額亦成長超過一成。

此外，為確保庫存量能和配送準確性，將計畫透過增建物流與設備自動化來提高作業效率，目前物流可支援1,000店，但為配合持續的規模成長，將規劃設置第二、三倉，選址將在北部與中南各一，有效支援未來發展的規模需求。