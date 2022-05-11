在上月底確診的胡宇威，經過休養，已經痊癒，他今（11日）出席八大《親愛的亞當》線上記者會，談到目前的身體狀況表示現在很好，他表示確診第5天快篩就呈現陰性，「可能有運動的習慣，免疫力都很好」，目前也沒感受到任何後遺症。至於出關後最想去哪？他則笑說我太宅了，覺得在家最舒服。

胡宇威與陳庭妮接連確診，一起待在家休養，感情是否升溫？亦或者發生摩擦爭吵？胡宇威先是開玩笑反問「要升溫到哪？」接著笑說2人在家相處是「維持溫度」，沒有任何增減，曾沛慈則是笑虧應該要降溫，不能太高溫。

除了胡宇威，同劇演員吳岳擎也在8日確診，他今出席線上記者會時更是不時低聲咳嗽，他表示目前沒有特別不舒服，僅有咳嗽、有痰、疲憊、味嗅覺下降等輕微症狀，他樂觀表示正好可以趁這時候多休息、多睡覺。另外，曾沛慈則因為家人確診，遭到匡列無法出席實體的宣傳活動。

曾沛慈在劇中首度挑戰媽媽角色，她坦言一開始有點抗拒，擔心會因此被貼標籤為老妹，後來看了劇本後被說服，拍攝的時候更覺得可以趁這時預習當媽後的工作跟思考保持家庭平衡的問題。

胡宇威、曾沛慈2人在劇中有段吻戲，光是拍攝就超過一個小時，談到這段難忘的吻戲，胡宇威笑說「因為沒有喊卡，我們想說怎麼這麼久，還偷偷睜開眼睛看現場狀況，結果瞄到角落的孫可芳，頓時有種做錯事的感覺。」曾沛慈苦笑說鏡頭前我們的吻戲看起來很浪漫，但拍起來真的太累了，她還原當時因為親太久，親到大腿都抽筋了，她更笑說老公在半年前就說不想看該劇，「因為他不想看我拍吻戲」，談到她在和胡宇威劇中多達5次的吻戲，害羞表示「我也覺得非常害羞，很久沒有看自己的戲臉紅心跳。」