女星崔佩儀和圈外人老公Sam去年底帶著兒子到美國讀書，崔佩儀在當地陪兒子安頓好後，便獨自搭機返台，不過當崔佩儀要回台灣時，她不捨和兒子分別，在機場哭得唏哩嘩啦，沒想到崔佩儀卻被網友狂酸，讓崔佩儀忍不住在節目動怒開嗆。

崔佩儀和老公Sam去年底送兒子到美國讀書，夫妻在當地陪兒子待了近1個月，享受天倫之樂，但當崔佩儀要回台灣時，她不捨和兒子分別，直接在機場哭得唏哩嘩啦，崔佩儀在節目《命運好好玩》回憶當時狀況，她揪心說：「我的寶貝從懷到我肚子裡，你也知道我很疼他，一直到18歲他從來沒離開過我」，直到那次母子分開，讓崔佩儀難過到不行。

崔佩儀回憶和兒子分別，難過地講到哽咽。（圖／取材自運好好玩 官方頻道 Youtube）

崔佩儀難過地在機場暴哭「我抱著兒子就嘩啦嘩啦一直哭，哭到臉都變形了」，母子倆都淚崩，崔佩儀不忘交代留在當地的老公：「你自己好好照顧身體，還有孩子19年都是我拉拔大，品行各方面都是我教的，現在就是真的你要教他在美國怎麼獨立、怎麼闖天下、怎麼去做一個男人」。

雖然崔佩儀已返台數個月，但她回憶和兒子分別，仍會講到哽咽，主持人何篤霖則表示，他看到有網友留言酸：「那幹嘛回來？」、「哭什麼，這麼難過就不要回來」，也讓崔佩儀一秒就對著鏡頭大罵：「那是因為你沒有當過媽媽，如果你真的當過媽媽，現在又疫情，萬一孩子在那邊怎麼樣的話，你會覺得說是真的『哭什麼』嗎，因為我們有親情、有愛情」，並表示，她不能把台灣的所有事情說放掉就放掉，很多事情都要考慮。