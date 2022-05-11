台南市政府積極開源節流，投入各項市政建設。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市財政稅務局今天公布，市長黃偉哲上任3年多來，截至2021年底，台南市總體債務減少191億元，為台南市升格以來債務新低點，市府持續減債有成，去年底市民人均負債也下降為2萬9561元，較黃偉哲上任時減少2450元，減少金額、減幅，均為六都之冠。

財稅局表示，黃偉哲上任後順應民意，2019年採取房屋稅輕稅政策，但市政建設仍持續推動，透過靈活財務調度及減少不必要開支，台南市政府2015年度迄今歲入出決算已連續7年賸餘，累計短絀自黃偉哲上任迄今由396億元減少為329億元，去年底總體債務583億元，與2018年底上任總體債務774億元，減少191億元。

其中，公共債務減少52億元，市民人均負債也從3萬2011元降至2萬9561元，減少2450元，減少金額及減幅均為六都之冠。今年長債舉借上限為1520億元，扣除長借未償餘額528億元後，尚可舉借空間高達992億元，較上任時增加了335億元舉借空間。

財稅局也分析，這項財政成果主要是因開源節流效益浮現，積極減少債務改善財政體質，

未來也才更有能力提供長照服務、生育獎勵等與市民生活切身相關的公共服務或建設，持續建設大台南。