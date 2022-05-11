大陸國務院新聞辦11日舉行全力做好物流保通保暢工作國務院政策例行吹風會，大陸交通運輸部安全總監李國平表示，當前長三角地區疫情防控形勢依然嚴峻複雜，民眾基本生活物資供應和重點生產物資運輸保障任務，比較繁重。據統計，5月10日，浦東機場貨郵輸送量是5938噸，較4月18日增長133％。同時，針對近期北京疫情防控形勢，交通運輸部加強統籌調度，指導北京市從嚴落實道路客運及城市交通疫情防控措施，及時優化調整公交路線，關閉部分地鐵網站。

李國平稱，交通運輸部會同國務院物流保通保暢工作領導小組各成員單位強化部省聯動，全力以赴做好長三角等重點區域的物流保通保暢工作。

一是保民生物資穩定供應。推動在上海及周邊地區建設啟用了6個應急物資中轉站，全力做好民生物資、重點生產物資有序中轉。充分發揮通行證在民生物資運輸中的重要作用，推行「一證登記、一證審核、一證通行」，實現「快速查驗、快速檢測、快速通行」。

二是保重點企業生產經營。大陸國家公布的重點企業供應鏈「白名單」企業有相當一部分在長三角地區。對於納入「白名單」的這些企業，採取優先運力支持、優先檢測服務、優先安排裝卸、優先配送等服務，著力保障重點企業生產經營穩定。

三是保重點樞紐正常運轉。加強長三角地區協同聯動，推動「三省一市」對上海港集卡車輛實行全鏈條閉環管理、「點對點」運輸，確保上海港集疏運暢通。針對浦東機場集疏運不暢問題，會同有關單位開展了每日調度，提升浦東機場貨郵運輸量。據統計，5月10日，浦東機場貨郵輸送量是5938噸，較4月18日增長133％。

四是保城市末端物流配送。

李國平表示，針對近期北京疫情防控形勢，啟用大陸全國統一的《重點物資運輸車輛通行證》，嚴格執行「即採即走即追」管理模式，實行進京貨車司機免費核酸及抗原檢測，同時指導天津、河北重啟了11個環京高速公路核酸檢測點。同時，提前謀畫預留物資中轉場站，切實做好首都地區物資供應保障。