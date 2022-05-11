台中市陳姓女子經營養生館前年遭警搜索，店內陳姓男客證述，店內小姐有提供色情按摩服務，2小時費用1500元，經陳女及店內員工否認，且一審判決無罪，認為店家招牌有寫按摩2小時即1500元，若加性服務後仍同價，與常情不符，二審仍判陳女無罪，可上訴。。

陳男向檢警供稱，當時一位年紀比較大女生（即陳女）來接待，問是不是人家介紹來的？就帶他到樓上包廂，陳女說「這邊小姐都不錯，如果要進一步可以跟我講」，若要「進一步」的話，半套就是1500元，陳男知半套就是幫男生打手槍。

陳男證述，1名女店員進包廂，1次2小時服務，他脫到只剩內褲，女生開始幫他推油，期間詢問說「要不要做手工半套」，他雖猶豫，但女店員保證「這裡很安全」，於是將手伸到他的內褲裡面，才準備做「半套」（即為男客手淫），還沒射精就被警方查獲。

陳女辯稱，陳男來的時候，按摩2小時消費本來就是1500元，「我有跟他說店裡沒半套性交易，店內的小姐也不從事性交易」，被警方查獲的女店員矢口否認，沒有從事色情按摩。

一審判決指出，陳男指證陳女有問有無指定服務小姐及消費方式，並告知有身體按摩及「半套」時間「共2小時」價格1500元，後來又說單純按摩1500元，沒有提到半套多少，女店員服務時，有詢問半套，但沒說價格，期間證述不一。

一審認為，養生館外廣告招牌「身體按摩2小時1300元」、「優惠時段7：00~19：00」，但警方當天搜索時間為19時30分許，非優惠時段價格，應為「2小時1500元」，若半套性交易服務，也應有不相同價格，都會先確認價格，顯與經驗法則及論理法則不符，判陳女無罪，檢方不服上訴。

二審法官認為，陳男一審證述雖不一，但性交易2小時代價1500元，與養生館非優惠時段按摩價格相同，確與常情不符，陳男的證述明顯有瑕疵，實難採信，維持原判並駁回，判陳女無罪，可上訴。