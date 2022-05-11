崔佩儀說對兒子貝克宇的心態已經轉變，讓兒子出去闖一闖是好事。（粘耿豪攝）

寇世勳接演戲劇時母親剛過世不久，讓他入戲很深。（粘耿豪攝）

崔佩儀（左起）、劉引商、寇世勳在戲劇中演一家人。（粘耿豪攝）

現年84歲的資深藝人劉引商今與寇世勳、崔佩儀出席大愛戲劇《你好，我是誰》記者會，她透露去年五月份戲劇殺青後，發現自己乳房有腫塊，先到乳房外科檢查做穿刺，結果是良性，當時碰到疫情3級警戒，醫生說腫瘤還是要切除但因為是良性，先不處理沒關係。沒想到過了2個月，腫瘤突然漲大才趕緊到醫院做切除手術。

劉商引的女兒說：「進到手術房後，原以為腫瘤小小的只要局部麻醉即可，沒想到醫生突然衝出開刀房說腫瘤太大必須全身麻醉，要趕緊簽相關文件。」取出的腫瘤居然有一顆拳頭大，經化驗發現是淋巴癌，劉引商也感嘆：「我差點回不來了！」

劉引商說原本自己拒絕化療，但在醫生鼓勵下才接受，經歷6次化療，身體目前已無癌細胞，現在每個月回診一次打預防針，身體也恢復健康。劉引商提到化療期間最難面對的就是掉頭髮，「化療第2次我對著鏡子一抓，頭髮都掉了，整個頭頂都沒毛了，好難過，化療到第5次就掉光光沒頭髮了。」

但劉引商生性樂觀，抗癌期間還有貼心的孫女陪伴，在最後一次化療，孫女還替她辦了一次慶生會，送一束鮮花上頭寫著：「慶祝劉引商女演員順利畢業。」相當窩心。劉引商也開玩笑說自己以前很愛唱歌，都唱女高音，但因為生病期間沒有心情唱歌，將近半年沒有練唱，現在只能唱中低音了。

而去年12月底，因兒子貝克宇赴美留學哭得唏哩嘩啦遭網友狂酸的崔佩儀，她說現在心態已經完全不同，「男孩子就是要讓他出去闖一闖，我現在就是祝福他，一切隨緣，把自己日子過好最重要。」貝克宇3月份時確診，日前已經痊癒也沒副作用，但還是讓崔佩儀放心不下，他要求兒子老公戴口罩，卻被他們笑說：「美國沒人戴口罩，你戴口罩會很奇怪。」崔佩儀預計下個月飛美國探望兒子，貝克宇請她帶上枇杷膏和痠痛貼布，還說自己有在彈吉他賺錢，要請她吃當地的牛肉麵。

崔佩儀在《你好，我是誰》合體寇世勳演夫妻，兩人前一部合作的戲劇是《女人花》至今已相隔20年。再度合作崔佩儀對寇世勳過於「尊敬」以至對戲時太過緊張，咬字不清楚被寇世勳糾正，且一場幫他按摩的戲也演得相當「掉漆」，寇世勳後來要她放鬆才漸入佳境。

寇世勳說接演這部戲時，母親過世不到1年，與劇中角色的原型曹醫師媽媽相處時，讓他勾起與母親的回憶，常常太入戲情不自禁流淚，「我跟曹奶奶一見如故，她拉著我的手像是他兒子，觸動我很深。戲裡的台詞情節很容易就進去了，當下也會想到自己，情緒控制不住。」