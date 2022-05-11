球員實際練習情況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長徐耀昌開球。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

眾人合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣第一座棒球室內打擊、投捕練習場11日在縣立苗栗國中誕生了，不僅提供球隊優質的運動和練球空間，且不受天氣影響，師生也免於天外飛來硬式棒球的威脅。

縣長徐耀昌表示，讓學子快樂學習、快樂成長，是縣府推動教育政策的一貫主張，他勉勵球員在兼顧課業的同時，善加利用場地鍛鍊強健體魄，未來成為社會領航人。

苗栗國中棒球隊101年成軍，10年來參加全縣及國內比賽屢獲佳績；教練楊仁豪表示，最近2年曾先後獲得110年苗栗縣長盃棒球錦標賽第2名，111年雲林縣斗六市長盃全國棒球錦標賽第4名，球技、戰力持續加強中，希望優質的場地吸引更多學生熱愛棒球運動。

校長湯秀琴說，因受限於校內場地，棒球隊只能和體育班一起在操場克難練習，雖不減學子對棒球運動的熱情，然因使用的是硬式棒球，「棒球不長眼」，難免威脅到其他師生的安全，每遇惡劣天候也無法練球。

後由立委徐志榮與地方仕紳積極奔走，以及縣府團隊的積極爭取，終獲教育部體育署專案補助500萬元，加上縣府編列的配合款240萬元，以740萬元經費打造了全縣第一座學校棒球室內練習場。

「風雨生信心！」縣長徐耀昌表示，室內球場啟用後，球隊可以不畏風雨、烈日強化球技與戰力，快樂學習、成長，契合縣府一貫的教育政策，他鼓勵純樸的學習深耕發揚光大，學業與運動並重，在學習中找到自己的興趣和優勢。

苦練絕對是致勝的關鍵，盼球隊善用優質場地並在嚴謹的培訓中，精進球技與戰力，為苗栗爭取更高殊榮，未來成為社會頂尖的領航人。

徐耀昌強調，縣府將持續爭取教育部補助，配合挹注經費整建各級學校運動場館設施，發展各項運動，以達成「幸福苗栗、健康山城」的政策目標。

他說，大倫國中分校棒壘球場、後龍溪高灘地棒壘球場、建國國中慈輝棒壘球場及照南國中分校壘球場等整修工程，今年均將陸續完工，普及並優化棒壘球運動環境。

今日上午舉行的剪綵啟用典禮，先由舞蹈班表演《眉飛色舞》揭開序幕，有縣長徐耀昌、教育處長葉芯慧、校長湯秀琴，偕同兼具苗栗國中傑出校友身分的立委夫人王慧珍、縣議員余文忠、楊明燁及代表會、家長會各界代表多人出席，來賓並與棒球隊教練和球員合影，為首座室內棒球練習場留下珍貴鏡頭。