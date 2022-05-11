屏縣國小學童疫苗施打情形。(屏縣府提供)

屏東縣政府11日公布新增1222例本土確診個案，面對Omicron社區化及流感化，為讓醫療量能做最有效運用，縣府協調包含衛生所在內390家基層診所，12日起加入協助看診、領藥、發放快篩行列。且除部屏及屏基外，再增設12家急救責任醫院防疫門診及2家基層診所提供PCR採檢服務。

屏縣衛生局表示，12日起民眾如出現呼吸道症狀，可至住家附近診所，醫師看診後給藥，視民眾症狀給予快篩劑並衛教，民眾回家測試後如快篩陽性，可至屏北國仁醫院、屏中潮州茂隆骨科及東港安泰醫院、屏南南門醫院等鄰近社區篩檢站進行PCR檢測，不需再前往醫院或防疫門診排隊，降低群聚感染及急診壅塞。

衛生局說，屏東基層診所PCR採檢診所，目前有屏東市華正診所，服務時間為上午8時至9時、及東港鎮侯友益耳鼻喉科，服務時間為下午1時30分至2時30分，2家診所都採預約制，採檢時需攜帶健保卡及身分證。

此外，屏東14家急救責任醫院全面開設防疫門診，包括部立屏東醫院、屏東基督教醫院、國仁醫院、寶建醫院、大新醫院、潮州安泰醫院、國軍屏東分院、高雄榮總屏東分院、輔英醫院、東港安泰醫院、枋寮醫院、南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院，門診時間可洽詢各醫院。

屏縣府統計，目前居家隔離人數1136人，解除隔離498人，無違反居家隔離規範者。居家照護累計3881人，解除496人。5歲以下確診累計458例，66例解除隔離，無重症。目前全校暫停實體課程校數2校、66班；部分班級暫停實體課程校數66校、110班。