昨（10日）傳出台積電已通知客戶，明年起晶圓代工價格將全面調漲6%，繼去年8月漲價後，不到一年再次宣布漲價，引起市場震撼。有外媒引述知情人士認為，先進製程客戶接受漲價的可能性較高，反觀成熟製程客戶的接受度就比較低，主因是電子產品的終端需求出現下滑。

日經亞洲評論報導，六位業內人士透露，台積電有意提高成熟、先進製程的價格「個位數百分比」將依照不同製程漲價5%至8%，去年8月台積電則調整先進製程價格7至9%，成熟製程約20%，跟前一次相比，此次台積電提前一年宣布漲價，去年則傳出是即刻起漲價。

報導指出，台積電提前宣布漲價是為了讓客戶能有所準備，而漲價的原因則是與成本上漲、大規模擴產及資金需求增加有關。儘管如此，有業內人士認為，先進製程的客戶比較容易接受漲價，但成熟製程受限於終端市場需求趨緩，因此要讓客戶接受漲價，是相當有挑戰性的一件事。

台積電宣布漲價之際，晶片生產設備仍出現嚴重供不應求危機，部分機台的交貨期甚至被迫延長至18個月，這同樣會讓晶片製造商的成本增加許多，設備商ASML就坦言，公司正面臨通膨、勞動力、材料和能源成本增加，所有的費用都會使其毛利率下降1%。