工紙大廠榮成（1909）11日公告第1季財報，受大陸市場需求低迷，榮成首季稅後純益1,167萬元，較去年同期大幅縮水97.7％，換算每股僅小賺0.01元，創下近七季來的最差表現。

榮成先前就已逐月公告自結稅前獲利，2月碰上春節長假，工作天數少，加上公司趁著年節安排紙機歲修，在經濟規模不足情況下，榮成2月營運一度出現虧損，直到年後需求回籠、歲修結束，榮成3月營運迅速轉盈。

不過整體而言，比起去年上半年因為疫情趨緩，經濟活動復甦，兩岸都一度出現搶紙箱的盛況，今年工紙市況明顯不如去年。

去年底，大陸政府實施能耗雙控，導致各產業營運動能熄火，加上海運缺櫃影響出口，大陸工紙市場去年12月旺季提前熄火，工紙價格下滑，弱勢情況一路延續到今年初。

展望後勢，雖然第2季起工紙市場將逐漸進入傳統旺季，但最近兩岸疫情同步升溫，尤其大陸包括上海、北京等重要城市紛紛採取封城等管制措施，造成供應鏈大亂，連帶也會影響到紙箱需求，為榮成旺季營運復甦埋下變數。