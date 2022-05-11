藍天(2362)第一季合併營收64.04億元、年增14%，單季營收創歷史同期新高；營業毛利13.48億元、年增6%；營業利益6.02億元、年增14%，營益率9%、較2021Q4單季增加3個百分點，稅後淨利5.93億元、年成長1.85倍；單季EPS 1.01元，創16季新高，每股淨值72.71元。

受惠NB出貨需求延續，藍天筆電事業2022年第一季業績依舊維持高檔，單季出貨51萬台，營業額54億元，價量年成長雙雙達成15%，續創同期歷史新高。加上藍海機種銷售比重持續攀升至7成8，也將筆電第一季營益率推升至7.2%，季增加0.6個百分點。筆電事業2022年第一季出貨量、營收及營業利益均繳出漂亮佳績。

展望2022年第二季，4月份筆電事業受中國封控等不利因素影響，產銷往後遞延至5、6月份，目前昆山廠已逐步復工達九成七，加上藍天主要銷售之商務、電競型筆電需求仍強，藍天筆電事業積極調整出貨排程，努力滿足客戶訂單需求，並於適當時機推出搭載INTEL新一代CPU及NVIDIA新顯示卡的電競與商務產品，4月份受昆山停工影響，期待5、6月產能全開，上半年力拚去年H1實績。

2022年初至今，中國各地區受疫情起伏影響，或有長短不一的封控期，在此情形下，集團中國通路事業群配合當地政府疫情防控政策，和商家共同努力維穩，並適當控管費用支出，百腦匯18家科技廣場平均出租率達96%，2022年第一季租金收入CNY 1.7億元，達上季96%。轉投資30%的群光廣場百貨，2022年第一季營收CNY 12.01億，達去年同期9成，加上費用控管得宜，稅後淨利CNY 0.29億，與去年同期表現仍呈穩定持平。2022年百腦匯及群光廣場百貨將持續配合政府政策隨時應變，在後疫情時代穩步前行。