台泥(1101)集團所屬達和航運今(11)日在台泥大樓進行新式環保散裝船「達善輪」(M/V TAHO VIRTUE) 遠距命名交船儀式。台泥董事長張安平指出：疫情之下，面對目前全球巨大的供應鏈問題，維持國際貿易順暢是我們的責任，企盼「達善輪」的交船，能夠對減緩全球供應鏈與通貨膨脹問題，發揮穩定世界經濟的關鍵力量。

受疫情影響，張安平董事長無法親赴日本大島造船廠接船，今年已經是第二次透過視訊進行遠距命名交船儀式。典禮由張安平董事長親自主持，並邀請雲朗觀光集團董事長辜懷如女士，擔任達善輪命名夫人，達和航運謝敏雄總經理以及達和航運同仁們觀禮見證。新船命名暨交船典禮順利圓滿完成，並齊聲祝福「達善輪」，這是達和航運自2018年起優化船隊計畫啟動後，購入的第八艘新式環保船。

「達善輪」載重噸位為84,460公噸，船長228.5公尺，船寬36.5公尺，為世界知名造船廠日本株式會社大島造船以最先進的造船技術，安裝多項節能設備，船身採用高速節能線型設計、船殼使用環保低阻力油漆、船尾安裝節能導流鰭、以及機艙採用最新式電控低碳減排高效能主機，每日減少燃油消耗達25~30%，優於國際海事組織標準20-30%；並加裝電解式壓艙水處理系統，以維護海洋生態環境。

全球有80%的貨物透過海運運送，這些貨物約佔全球總商品價值 70%，而2021年全球船舶排碳量超過9億萬噸。面對2050年全球碳中和目標，建構世界綠色航運更顯重要。

台泥張安平董事長自上任後即啟動旗下達和航運之全面換裝環保節能新船計畫，總計近5年來已經購入2艘新式水泥船、6艘新式散裝船，下個月又將新增一艘環保高效散裝船「達環輪」，目前達和航運9成船舶已符合IMO 2023年「現成船能源效率指標(EEXI)」及「碳強度指標(CII)」新規定，提前優於國際標準，不只搶先強化達和航運營運效率，提升競爭力，更符合環保節能，以實際作為投入地球永續。