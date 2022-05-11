台中市工商發展投資策進會於4月19日及今日和外貿協會合辦2場國際行銷諮詢洽談會。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

防疫也要拚商機！業者拓銷目標不受限於亞洲，更放眼美、澳與德國。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

疫情下求生，政府助一臂之力！台中市工策會每年與外貿協會合辦國際行銷洽談會，協助台中廠商走向國際，往年僅辦理一場，今年因疫情衝擊，業者報名強強滾，特別於今日加開一場，以利業者充分得到完整的國際貿易諮詢服務，疫情嚴峻業者努力突破困難，讓台中優質產品行銷國際。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，台中市產業實力堅強，製造業有六大產業，包含工具機暨機械零組件、光電面板產業、自行車及零組件，還有木工機械、手工具、航太產業，為我國深具潛力的重點產業聚落，皆為外銷常勝軍。

她指出，每年舉辦台中市十大伴手禮選拔活動，鼓勵業者推陳出新，發揚在地價值，打造台中伴手禮之都美譽，這次安排專業顧問與在地具拓銷潛力業者深度洽談，台中產品打入世界通路。

疫情衝擊產業，過去業者靠出國參展拚外銷，如今不僅出國困難，連國內市場也受衝擊。

台中市工商發展投資策進會於4月19日及今日和外貿協會合辦2場國際行銷諮詢洽談會，提供業者一對一與經驗豐富的外貿顧問面對面洽談，共24家深具潛力的業者參與。

雖因國內疫情嚴重，今日洽談會採線上辦理，不減業者參與的熱情，透過電腦視窗和專業顧問有問有答，業者皆給予此活動高度肯定。

黃于珊特別感謝外貿協會台中辦事處前主任李孟娟和現任主任林志鴻，用心協助台中業者打開國際市場，積極為業者拓銷需求奔走媒合各方資源。

這次顧問陣容堅強，包含烏俄專家蕭正宗顧問，熟稔南非、日本、中國市場的林憲章顧問，曾派駐杜拜及印度的杜富漢顧問及前達卡台灣貿易中心主任楊冬松顧問，均擁有長期派駐外國的寶貴經驗，不僅了解當地產業需求，更充分掌握海外拓展眉角，助台中在地業者媒合商機。

工策會表示，參加諮詢的廠商包含法布甜、向陽房、旅禾泡芙、沃農士、歐克佬等知名伴手禮業者，其他尚有運動健康、各式精密加工機、金屬製品等製造業者，業者關切的議題包含電子商務、尋覓買主與通路布局等。

業者拓銷目標不受限於亞洲，更放眼美、澳與德國，欲透過諮詢了解更多當地市場商情，透過專業顧問輔導，將台中產品魅力席捲全球。